Оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию. Самолет приземлился в Москве в аэропорту "Шереметьево" в 19:10 по киевскому времени.

Первые детали

После ряда перепетий самолет с Навальным на борту наконец приземлился в аэропорту "Шереметьево". Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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Хронология событий

20:09. Навального взяли под стражу.

20:00. Навального задерживают на паспортном контроле. Силовики угрожали применить силу, если оппозиционер добровольно не пойдет с ними. Причиной задержания назвали выяснение обстоятельств пересечения государственной границы.



Задержание Навального / BBC

19:47. Навальный заявил журналистам: "Я абсолютно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день".

Что еще сказал оппозиционер:

Он ничего не боится.

Посадить его собираются из-за дела, в котором европейский суд уже вынес приговор в его пользу.

Навальный призвал всех людей не бояться.

Все дела – сфабрикованы.

Политик также извинился из-за неудобств, которые причинил пассажирам в аэропортах его прилета. Пострадали сотни людей. Кроме того, тысячи людей застряли на дорогах из-за ограниченного движения.

По словам Навального, это еще раз доказывает, что происходит в России.

Это власть не только отвратительных воров, но и абсолютно никчемных людей,

– подчеркнул Навальный.

19:40. Навальный вышел из самолета. Вместе с другими пассажирами он едет на автобусе на паспортный контроль.

Навальный выходит из самолета: смотрите видео

19:33. Пассажиров начали выпускать из самолета.

19:29. СМИ сообщают, что полиция перекрыла Ленинградское шоссе на пути к "Шереметьево".

19:25. Навальный с женой Юлией первыми выйдут из самолета.

19:20. Пассажиров рейса, которые прилетели с Навальным, не выпускают из самолета. Однако администрация аэропорта заявляет, что "ситуация – штатная".

19:11. Самолет приземлился в аэропорту "Шереметьево".

18:10. Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако впоследствии его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение приняли якобы по техническим причинам.

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