Самолет уже приземлился: Навальный вернулся в Россию – видео
Оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию. Самолет приземлился в Москве в аэропорту "Шереметьево" в 19:10 по киевскому времени.
Первые детали
После ряда перепетий самолет с Навальным на борту наконец приземлился в аэропорту "Шереметьево". Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.
Актуально "Дно пробито": во "Внуково" прилет Навального сравнили с атакой гитлеровских самолетов в 1941
Хронология событий
20:09. Навального взяли под стражу.
20:00. Навального задерживают на паспортном контроле. Силовики угрожали применить силу, если оппозиционер добровольно не пойдет с ними. Причиной задержания назвали выяснение обстоятельств пересечения государственной границы.
19:47. Навальный заявил журналистам: "Я абсолютно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день".
Что еще сказал оппозиционер:
- Он ничего не боится.
- Посадить его собираются из-за дела, в котором европейский суд уже вынес приговор в его пользу.
- Навальный призвал всех людей не бояться.
- Все дела – сфабрикованы.
Политик также извинился из-за неудобств, которые причинил пассажирам в аэропортах его прилета. Пострадали сотни людей. Кроме того, тысячи людей застряли на дорогах из-за ограниченного движения.
По словам Навального, это еще раз доказывает, что происходит в России.
Это власть не только отвратительных воров, но и абсолютно никчемных людей,
– подчеркнул Навальный.
19:40. Навальный вышел из самолета. Вместе с другими пассажирами он едет на автобусе на паспортный контроль.
Навальный выходит из самолета: смотрите видео
19:33. Пассажиров начали выпускать из самолета.
19:29. СМИ сообщают, что полиция перекрыла Ленинградское шоссе на пути к "Шереметьево".
19:25. Навальный с женой Юлией первыми выйдут из самолета.
19:20. Пассажиров рейса, которые прилетели с Навальным, не выпускают из самолета. Однако администрация аэропорта заявляет, что "ситуация – штатная".
19:11. Самолет приземлился в аэропорту "Шереметьево".
18:10. Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако впоследствии его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение приняли якобы по техническим причинам.
Навальный вернулся в Москву: смотрите видео
Навальный с женой готовятся выйти из самолета: смотрите видео
Возвращение Навального: что известно
- В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета. Политик летел из Томска в Москву.
- Самолет пришлось экстренно посадить в Омске.
- Оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Там он впал в кому.
- Несколько дней российская сторона не отпускала Навального на лечение в Германию.
- Однако впоследствии политика доставили на лечение в берлинскую клинику "Шарите".
- Немецкие специалисты установили, что Навального отравили веществом из семьи "Новичок".
- Оппозиционер убежден: покушение на жизнь совершили по приказу президента России Владимира Путина.
- В то же время Навальный заявил: он возвращается домой, в Россию.
- Подробнее читайте здесь.
Поделиться новостью