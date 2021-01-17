Руководители "Аэрофлота" и "Победы" еще за сутки знали о внезапных маневрах. Речь идет в частности о замене аэропортов для российского оппозиционера Алексея Навального.

Также об этом якобы заранее предупредили экипаж. Об этом сообщили на телеграм-канале Baza.

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Экипаж знал наперед

В баки заранее залили больше топлива, чем требовалось для простого перелета в аэропорт "Внуково".

Каков был план

По плану лайнер должен был до последнего момента лететь в аэропорт "Внуково", сделать несколько кругов, после чего отправиться в "Шереметьево".

А уже из "шарика" самолет в ближайшее время перегонят обратно во "внучку",

– отметили в сообщении.

Отметим! За считанные минуты до прилета появились данные о том, что самолет с Навальным на борту перенаправили из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево". Самолет якобы не смогли посадить по техническим причинам.

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