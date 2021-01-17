Замена аэропортов для самолета Навального: работники авиакомпании якобы знали обо всех маневрах
Руководители "Аэрофлота" и "Победы" еще за сутки знали о внезапных маневрах. Речь идет в частности о замене аэропортов для российского оппозиционера Алексея Навального.
Также об этом якобы заранее предупредили экипаж. Об этом сообщили на телеграм-канале Baza.
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Экипаж знал наперед
В баки заранее залили больше топлива, чем требовалось для простого перелета в аэропорт "Внуково".
Каков был план
По плану лайнер должен был до последнего момента лететь в аэропорт "Внуково", сделать несколько кругов, после чего отправиться в "Шереметьево".
А уже из "шарика" самолет в ближайшее время перегонят обратно во "внучку",
– отметили в сообщении.
Возвращение Навального: что известно
- После отравления "Новичком" российского оппозиционера доставили в Германию. Его вывели из комы и провели курс реабилитации.
- О том, что будет возвращаться, Навальный сообщал заранее. Он заявлял, что ничего не боится, ведь Россия – это его родина.
- В то же время представители России заявили, что задержат оппозиционера сразу после его прибытия.
- Правоохранители задержали политика в аэропорту "Шереметьево" 17 января во время прохождения паспортного контроля.
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