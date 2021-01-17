Керівники "Аерофлоту" і "Перемоги" ще за добу знали про раптові маневри. Мовиться зокрема про заміну аеропортів для російського опозиціонера Олексія Навального.

Також про це нібито заздалегідь попередили екіпаж. Про це повідомили на телеграм-каналі Baza.

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Екіпаж знав наперед

В баки наперед залили більше палива, ніж було потрібно для простого перельоту в аеропорт "Внуково".

Який був план

За планом лайнер повинен був до останнього моменту летіти в аеропорт "Внуково", зробити кілька кіл, після чого відправитися в "Шереметьєво".

А вже з "шаріка" літак найближчим часом переженуть назад у "внучку",

– зазначили у повідомленні.

Відзначимо! За лічені хвилини до прильоту з'явилися дані про те, що літак з Навальним на борту перенаправили з аеропорту "Внуково" у "Шереметьєво". Літак нібито не змогли посадити через технічні причини.

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