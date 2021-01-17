Заміна аеропортів для літака Навального: працівники авіакомпанії нібито знали про всі маневри
Керівники "Аерофлоту" і "Перемоги" ще за добу знали про раптові маневри. Мовиться зокрема про заміну аеропортів для російського опозиціонера Олексія Навального.
Також про це нібито заздалегідь попередили екіпаж. Про це повідомили на телеграм-каналі Baza.
До теми Чому затримали Олексія Навального: причина
Екіпаж знав наперед
В баки наперед залили більше палива, ніж було потрібно для простого перельоту в аеропорт "Внуково".
Який був план
За планом лайнер повинен був до останнього моменту летіти в аеропорт "Внуково", зробити кілька кіл, після чого відправитися в "Шереметьєво".
А вже з "шаріка" літак найближчим часом переженуть назад у "внучку",
– зазначили у повідомленні.
Повернення Навального: що відомо
- Після отруєння "Новачком" російського опозиціонера доправили у Німеччину. Його вивели з коми та провели курс реабілітації.
- Про те, що повертатиметься, Навальний повідомляв заздалегідь. Він заявляв, що нічого не боїться, адже Росія – це його батьківщина.
- Водночас представники Росії заявили, що затримають опозиціонера одразу після його прибуття.
- Правоохоронці затримали політика в аеропорту "Шереметьєво" 17 січня під час проходження паспортного контролю.
Поділитися новиною