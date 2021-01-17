Російський опозиціонер Олексій Навальний увечері 17 січня приземлився у московський аеропорт "Шереметьєво". Після висадки він розповів про враження від того, що відбулося до його прильоту.

Що сказав Навальний після приземлення

Навальний передусім вибачився перед пасажирами та тими людьми, що постраждали від закриття аеропорту "Внуково". Він зауважив, що сотні людей постраждали на самому летовищі та тисячі через перекриття дороги. Його промову у прямому ефірі транслювали російські опозиційні канали, повідомляє 24 канал.

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За словами політика, уся ця ситуація ще раз показує те, що відбувається в Росії. Але це показує, як треба з такою владою "злодіїв" боротися. Водночас він додав, що питання, повертатися чи не повертатися, він із оточенням взагалі не порушував.

Я – абсолютно щасливий, що я прилетів. Це мій найкращий день за останні 5 місяців. Це чудова країна та це мій дім. Зараз вийду та поїду додому. Тому що я маю рацію. Всі кримінальні справи сфабриковано. Нічого не боюся і вас закликаю нічого не боятися. Пішли на прикордонний контроль, – наголосив Олексій Навальний.

Також він подякував усім за підтримку та лікарям, які йому допомагали одужати.

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