Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся на родину. Встретить политика в аэропорту собрались по меньшей мере 2 тысячи человек. Несколько десятков из них задержали силовики.

Российский журналист Игорь Яковенко собственными глазами видел задержание по меньшей мере 15 активистов. Подробности он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По его словам, всего задержали около 70 человек, многих – внутри аэропорта. Это были люди, которые специально приобрели билеты на любой самолет, чтобы их пропустили на территорию аэродрома.

Ведь были приняты уникальные меры. Обычно впускают всех, просто проводиться осмотр. На этот раз в аэропорт не впускали, если не было билета,

– пояснил журналист.

"Там людей задерживали буквально десятками. Я видел, в частности, как жестко и агрессивно это делали. Женщину за волосы таскали, творился беспорядок", – добавил Яковенко.

Российские власти испытывают страх, – Яковенко

Журналист подчеркнул, что активистов задерживали без всяких причин. Это были граждане России, которые находились на территории своей страны. Они ничего не нарушали, ни к чему не призывали.

"Они просто пришли встретить человека, при чем не важно кого. Их вытесняли, толкали, били. Все это свидетельствует о том, что власть испытывает страх перед Навальным и его сторонниками", – отметил он.

Обратите внимание! Во время прохождения пограничного контроля силовики задержали и самого Навального. О причинах – читайте здесь.