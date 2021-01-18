Статью выберет лично Путин, – российский журналист о наказании для Навального
Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии. Оппозиционера обвиняют в нарушениях обязательств условно осужденного.
Политика отвезли в отделение полиции в городе Химки под Москвой. Об этом российский журналист Игорь Яковенко рассказал в прямом эфире 24 канала.
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Что ждет Навального
Как отметил журналист, у российских силовиков есть достаточно большой "прейскурант" статей, по которым Навальный должен будет отбывать наказание.
► По одному из сценариев, Российская служба исполнения наказаний хочет перевести условный срок оппозиционера в реальный, объяснил Яковенко.
В 2014 году политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Также ему назначили 5-летний испытательный срок, действие которого уже закончилось.
Формальных оснований для этого, если нет машины времени, нет. Так как его условный срок уже истек. Однако в российском правосудии возможно все,
– подчеркнул Яковенко.
Заметим, что в 2017 году Европейский суд по правам человека признал дело политически мотивированным и обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию.
► Второй вариант – это вариант Следственного комитета России, который обвиняет Навального в мошенничестве. Мол, он якобы сам украл у себя деньги, которые перечисляли ему его сторонники. За это политику грозит до 10 лет заключения.
Все решает Путин, – Яковенко
Яковенко убежден, что все решения по Навальному принимает лично Путин. Как об отравлении оппозиционера, так и о месте посадки самолета, которым он возвращался, или обстоятельствах его задержания.
Это даже не задержание было, а похищение. Решать, по какой статье будут судить Навального и какой срок ему дадут, будет также Владимир Путин,
– заверил журналист.
По его мнению, скорее всего, речь идет о том, чтобы российский оппозиционер находился в тюрьме до завершения президентского срока Путина, то есть до 2024 года.
Яковенко о задержании Навального: смотрите видео 24 канала
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