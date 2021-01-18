Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии. Оппозиционера обвиняют в нарушениях обязательств условно осужденного.

Политика отвезли в отделение полиции в городе Химки под Москвой. Об этом российский журналист Игорь Яковенко рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Что ждет Навального

Как отметил журналист, у российских силовиков есть достаточно большой "прейскурант" статей, по которым Навальный должен будет отбывать наказание.

► По одному из сценариев, Российская служба исполнения наказаний хочет перевести условный срок оппозиционера в реальный, объяснил Яковенко.

В 2014 году политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Также ему назначили 5-летний испытательный срок, действие которого уже закончилось.

Формальных оснований для этого, если нет машины времени, нет. Так как его условный срок уже истек. Однако в российском правосудии возможно все,

– подчеркнул Яковенко.

Заметим, что в 2017 году Европейский суд по правам человека признал дело политически мотивированным и обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию.

► Второй вариант – это вариант Следственного комитета России, который обвиняет Навального в мошенничестве. Мол, он якобы сам украл у себя деньги, которые перечисляли ему его сторонники. За это политику грозит до 10 лет заключения.

Все решает Путин, – Яковенко

Яковенко убежден, что все решения по Навальному принимает лично Путин. Как об отравлении оппозиционера, так и о месте посадки самолета, которым он возвращался, или обстоятельствах его задержания.

Это даже не задержание было, а похищение. Решать, по какой статье будут судить Навального и какой срок ему дадут, будет также Владимир Путин,

– заверил журналист.

По его мнению, скорее всего, речь идет о том, чтобы российский оппозиционер находился в тюрьме до завершения президентского срока Путина, то есть до 2024 года.

Яковенко о задержании Навального: смотрите видео 24 канала