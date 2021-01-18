Дуда про затримання Навального: Дії російської влади повинні мати наслідки на міжнародній арені
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального, яке сталось 17 січня. Він запевнив, що такі дії влади є неприпустимими та вони повинні мати наслідки для міжнародної співпраці.
Дуда закликав усі інші країни бути солідарними з позицією Польщі. Про це президент написав на своїй твіттер-сторінці.
До теми Навального затримали після повернення у Росію: причина
"Від імені Польщі – члена Ради ООН з прав людини – я закликаю до міжнародної солідарності в цій ситуації", – наголосив Дуда.
Хто ще засудив затримання
- Затримання Навального розкритикував представник майбутньої адміністрації Джо Байдена у США. У Кремлі вже відреагували, мовляв, аби ті займались своїми справами.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що "упевнені в собі політики не бояться опозиції". Додав, що стурбований рішенням російської влади.
- Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі запевнив, що арешт Навального є образою для міжнародної спільноти. Річ у тім, що саме Європа допомогла опозиціонеру врятувати його життя.
Затримання Навального: що відомо
- Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Росію 17 січня. Про це він попереджав заздалегідь.
- У Росії одразу ж планували затримати опозиціонера, коли він прибуде в країну. Причиною нібито є фігурування у справі "Ів Роше" 7-річної давності.
- Перед прильотом Навального в аеропорт "Внуково" стягнули спецтехніку. Прихильникам опозиціонера пригрозили – кількох навіть затримали.
- Літак, у якому перебував Навальний, приземлився приблизно о 20:00. Однак не у "Внуково", а в "Шереметьєво".
- На паспортному контролі Навального затримали.
Поділитися новиною