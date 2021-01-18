Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального, яке сталось 17 січня. Він запевнив, що такі дії влади є неприпустимими та вони повинні мати наслідки для міжнародної співпраці.

Дуда закликав усі інші країни бути солідарними з позицією Польщі. Про це президент написав на своїй твіттер-сторінці.

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"Від імені Польщі – члена Ради ООН з прав людини – я закликаю до міжнародної солідарності в цій ситуації", – наголосив Дуда.

Хто ще засудив затримання

Затримання Навального розкритикував представник майбутньої адміністрації Джо Байдена у США. У Кремлі вже відреагували, мовляв, аби ті займались своїми справами.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що "упевнені в собі політики не бояться опозиції". Додав, що стурбований рішенням російської влади.

Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі запевнив, що арешт Навального є образою для міжнародної спільноти. Річ у тім, що саме Європа допомогла опозиціонеру врятувати його життя.

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