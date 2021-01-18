Представник майбутньої адміністрації Джо Байдена у США розкритикував затримання Олексія Навального у Москві та "обурливі напади" на цього опозиційного політика. У Росії вже відреагували: мовляв, нехай США займаються своїми справами, а не пишуть "заготовлені коментарі".

США: Росія повинна відпустити Навального

Опозиційний політик Олексій Навальний, якого у Росії затримали 17 січня, повинен негайно вийти на свободу. Про це заявив Джейк Салліван – майбутній радник із питань національної безпеки в адміністрації Джозефа Байдена.

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Представник обраного президента США розкритикував факт затримання Навального. На його думку, політика треба не тільки негайно відпустити, а й покарати винних у "обурливому нападі" на нього.

Напади Кремля на пана Навального – це не просто порушення прав людини, а образа російського народу, який хоче, щоб його голос почули,

– заявив Салліван.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний ввечері 17 січня повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після отруєння речовиною з групи "Новачок". Та коли він приземлився в Москві, його одразу затримали.

Росія: Нехай США займаються своїми справами

Речниця МЗС (міністерства закордонних справ) Росії Марія Захарова не полінувалася відреагувати на слова американського політика. Вона закликала, як би це цинічно не звучало з вуст російського урядовця, поважати міжнародне право.

Що хочеться сказати пану Саллівану (та й іншим закордонним діячам, які публікують заздалегідь заготовлені коментарі): поважайте міжнародне право. Не зазіхайте на законодавство суверенних держав. І займіться проблемами у вашій власній країні,

– написала вона у фейсбуці.

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