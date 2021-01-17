Навального після прильоту затримали в Москві: де зараз перебуває політик
Після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний ввечері 17 січня приземлився в московський аеропорт "Шереметьєво", його затримали. Станом на 22:00, політик досі перебуває на території летовища.
Навальний надалі перебуває в "Шереметьєво"
Як розповіла адвокат Ольга Васильєва, Навальний перебуває у транзитній зоні "Шереметьєво". За її словами, вхід туди заборонено. А закордонний паспорт політика – у прикордонників. Про це повідомляє "Медуза".
Зверніть увагу Навального затримали після повернення у Росію: причина
Інша адвокатка Ольга Михайлова у коментарі виданню Znak зауважила, що формально опозиціонер кордон не перетинав. Більше того, печатку про прибуття йому не поставили.
Паспорт у нього відразу забрали. Право на дзвінок не дали, мене як адвоката попри ордер не допустили. Сказали, що "він не перетнув кордон". Причину затримання нам не пояснили,
– додала вона.
Повернення Олексія Навального: головне
- До Німеччини опозиціонер прибув у непритомному стані після отруєння "Новачком". Тут його вивели зі стану штучної коми та опісля він пройшов курс реабілітації.
- Про своє повернення Навальний повідомив заздалегідь. Казав, що не боїться та що це його батьківщина. Більше того, з Росії він не втікав.
- У Росії ж заявили, що затримають опозиціонера, коли він прибуде в країну. Йому хочуть замінити умовний термін на реальний. Мовиться про справу "Ів Роше" 7-річної давності.
- Коли стало відомим, що Навальний прилетить, його прихильникам у разі приходу в аеропорт пригрозили покаранням.
- Опозиціонер вилетів із Німеччини приблизно 16:00. Проте, ще вранці до "Внуково" почали стягувати спецтехніку.
- Прилетів опозиціонер приблизно о 20:00. Але сів не у "Внуково", а в "Шереметьєво".
- В самому ж "Внуково" до прильоту відбулися затримання його прихильників. Відомо про щонайменше 37 затриманих. Також на летовище прибув ОМОН.
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