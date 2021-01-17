Після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний ввечері 17 січня приземлився в московський аеропорт "Шереметьєво", його затримали. Станом на 22:00, політик досі перебуває на території летовища.

Навальний надалі перебуває в "Шереметьєво"

Як розповіла адвокат Ольга Васильєва, Навальний перебуває у транзитній зоні "Шереметьєво". За її словами, вхід туди заборонено. А закордонний паспорт політика – у прикордонників. Про це повідомляє "Медуза".

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Інша адвокатка Ольга Михайлова у коментарі виданню Znak зауважила, що формально опозиціонер кордон не перетинав. Більше того, печатку про прибуття йому не поставили.

Паспорт у нього відразу забрали. Право на дзвінок не дали, мене як адвоката попри ордер не допустили. Сказали, що "він не перетнув кордон". Причину затримання нам не пояснили,

– додала вона.

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