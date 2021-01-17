Навального по прилету задержали в Москве: где сейчас находится политик
После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 января приземлился в московский аэропорт "Шереметьево", его задержали. По состоянию на 22:00, политик до сих пор находится на территории аэропорта.
Навальный в дальнейшем находится в "Шереметьево"
Как рассказала адвокат Ольга Васильева, Навальный находится в транзитной зоне "Шереметьево". По ее словам, вход туда запрещен. А загранпаспорт политика – у пограничников. Об этом сообщает "Медуза".
Обратите внимание Навального задержали по возвращении в Россию: причина
Другой адвокат Ольга Михайлова в комментарии изданию Znak отметила, что формально оппозиционер границу не пересекал. Более того, печать о прибытии ему не поставили.
Паспорт у него сразу забрали. Право на звонок не дали, меня как адвоката несмотря на ордер не допустили. Сказали, что "он не пересек границу". Причину задержания нам не объяснили,
– добавила она.
Возвращение Алексея Навального: главное
- В Германию оппозиционер прибыл в бессознательном состоянии после отравления "Новичком". Здесь его вывели из состояния искусственной комы и после он прошел курс реабилитации.
- О своем возвращении Навальный сообщил заранее. Говорил, что не боится и что это его родина. Более того, из России он не убегал.
- В России же заявили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну. Ему хотят заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Когда стало известно, что Навальный прилетит, его сторонникам в случае прихода в аэропорт пригрозили наказанием.
- Оппозиционер вылетел из Германии примерно в 16:00. Тем не менее, еще утром во "Внуково" начали стягивать спецтехнику.
- Прилетел оппозиционер примерно в 20:00. Но сел не во "Внуково", а в "Шереметьево".
- В самом же "Внуково" до прилета произошли задержания его сторонников. Известно о по меньшей мере 37 задержанных. Также на аэродром прибыл ОМОН.
Поделиться новостью