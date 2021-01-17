После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 января приземлился в московский аэропорт "Шереметьево", его задержали. По состоянию на 22:00, политик до сих пор находится на территории аэропорта.

Навальный в дальнейшем находится в "Шереметьево"

Как рассказала адвокат Ольга Васильева, Навальный находится в транзитной зоне "Шереметьево". По ее словам, вход туда запрещен. А загранпаспорт политика – у пограничников. Об этом сообщает "Медуза".

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Другой адвокат Ольга Михайлова в комментарии изданию Znak отметила, что формально оппозиционер границу не пересекал. Более того, печать о прибытии ему не поставили.

Паспорт у него сразу забрали. Право на звонок не дали, меня как адвоката несмотря на ордер не допустили. Сказали, что "он не пересек границу". Причину задержания нам не объяснили,

– добавила она.

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