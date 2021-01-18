Представитель будущей администрации Джо Байдена в США раскритиковал задержание Алексея Навального в Москве и "возмутительные нападения" на этого оппозиционного политика. В России уже отреагировали: мол, пусть США занимаются своими делами, а не пишут "заготовленные комментарии".

США: Россия должна отпустить Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого в России задержали 17 января, должен немедленно выйти на свободу. Об этом заявил Джейк Салливан – будущий советник по вопросам национальной безопасности в администрации Джозефа Байдена.

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Представитель избранного президента США раскритиковал факт задержания Навального. По его мнению, политика надо не только немедленно отпустить, но и наказать виновных в "возмутительном нападении" на него.

Нападения Кремля на господина Навального – это не просто нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан,

– заявил Салливан.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления веществом из группы "Новичок". Но когда он приземлился в Москве, его сразу задержали.

Россия: Пусть США занимаются своими делами

Пресс-секретарь МИД (министерство иностранных дел) России Мария Захарова не поленилась отреагировать на слова американского политика. Она призвала, как бы это цинично ни звучало из уст российского чиновника, уважать международное право.

Что хочется сказать господину Салливану (и другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право. Не посягает на законодательство суверенных государств. И займитесь проблемами в вашей собственной стране,

– написала она в фейсбуке.