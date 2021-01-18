Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального, которое произошло 17 января. Он заверил, что такие действия власти являются недопустимыми и они должны иметь последствия для международного сотрудничества.

Дуда призвал все другие страны быть солидарными с позицией Польши. Об этом президент написал на своей твиттер-странице.

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"От имени Польши – члена Совета ООН по правам человека – я призываю к международной солидарности в этой ситуации", – отметил Дуда.

Кто еще осудил задержание

Задержание Навального раскритиковал представитель будущей администрации Джо Байдена в США. В Кремле уже отреагировали, мол, чтобы те занимались своими делами.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "уверенные в себе политики не боятся оппозиции". Добавил, что обеспокоен решением российских властей.

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли заверил, что арест Навального является оскорблением для международного сообщества. Дело в том, что именно Европа помогла оппозиционеру спасти его жизнь.

Задержание Навального: что известно