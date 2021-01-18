Дуда о задержании Навального: Должно иметь последствия на международной арене
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального, которое произошло 17 января. Он заверил, что такие действия власти являются недопустимыми и они должны иметь последствия для международного сотрудничества.
Дуда призвал все другие страны быть солидарными с позицией Польши. Об этом президент написал на своей твиттер-странице.
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"От имени Польши – члена Совета ООН по правам человека – я призываю к международной солидарности в этой ситуации", – отметил Дуда.
Кто еще осудил задержание
- Задержание Навального раскритиковал представитель будущей администрации Джо Байдена в США. В Кремле уже отреагировали, мол, чтобы те занимались своими делами.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "уверенные в себе политики не боятся оппозиции". Добавил, что обеспокоен решением российских властей.
- Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли заверил, что арест Навального является оскорблением для международного сообщества. Дело в том, что именно Европа помогла оппозиционеру спасти его жизнь.
Задержание Навального: что известно
- Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Об этом он предупреждал заранее.
- В России сразу же планировали задержать оппозиционера, когда он прибудет в страну. Причиной якобы является фигурирования по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- Перед прилетом Навального в аэропорт "Внуково" стягивали спецтехнику. Сторонникам оппозиционера пригрозили – нескольких даже задержали.
- Самолет, в котором находился Навальный, приземлился примерно в 20:00. Однако не во "Внуково", а в "Шереметьево".
- На паспортном контроле Навального задержали.
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