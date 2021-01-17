Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Россию. В то же время в Москве, в аэропорту "Внуково", уже задержали 53 человека.

Ранее заявляли о 36 задержанных. Об этом сообщили на телеграм-канале "Медуза". К теме Самолет уже приземлился: Навальный вернулся в Россию – видео Кого задержали На задержанных соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова, Алексея Молокоедова, Илью Пахомова, Анастасию Кадетову составляют протоколы. Они касаются неповиновения законному требованию сотрудника полиции. Фотокорреспондент не выходит на связь Фотокорреспондент одного из СМИ Влад Докшин не выходит на связь уже более 2 часов. Отметим! Сразу после высадки Алексей Навальный рассказал о впечатлениях от того, что произошло до его прилета. Его первый комментарий можете прочитать по ссылке. Задержание Навального: что известно Правоохранители задержали Алексея Навального в аэропорту "Шереметьево" 17 января во время прохождения паспортного контроля.

Полицейские заявили, что если Навальный добровольно не пойдет с ними, к нему применят силу.

Дальнейшую судьбу оппозиционера будет решать суд.