Перекрытые улицы и задержания: в Москве готовятся к суду над Навальным – фото, видео
В Москве 2 февраля суд будет рассматривать дело российского оппозиционера Алексея Навального. Его условный срок хотят заменить реальным – 3,5 года тюрьмы. В суд уже прибыли соратники Навального и сам оппозиционер.
Источник: 24 канал
Движение на соседних улицах перекрыли. Кстати, на этот раз Навального уже привезли в зал. Интересно, что за 20 минут начала заседания заменили судью – Юлию Окуневу на Наталью Репникову.
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Что происходит у суда
Возле суда собралось полно силовиков. Неподалеку стоят автобусы и машины правоохранителей. Вокруг здания – ограждение. Журналистов понемногу пропускают, проверяют документы и даже рюкзаки.
Кстати, еще до начала заседания задержали более 20 человек возле станции метро.
Смотрите видео первых задержаний у суда:
Ограждение возле суда / фото "Новая газета"
Силовики окружили здание суда / Фото "Новая газета"
Кстати, омоновцы стерегут не только возле суда, но и в районе нескольких километров от здания. Например, силовиков заметили за завтраком в KFC, который расположен в 3 километрах от суда.
Омоновцы завтракают / Фото из телеграм-канала "Открытка"
Соратники Навального прибыли
Жена оппозиционера Юлия Навальная и его адвокат Юлия Михайлова уже приехали в суд. Даже их силовики пропустили не сразу.
Почему судят Навального
- Дело касается якобы махинации в компани "Ив Роше" и тянется еще с 2014 года.
- Брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в "Почте России". Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с "Почтой России" и заключить с ООО "Главная подписное агентство".
- В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей.
- Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.
- Ранее Олег Навальный получил 3,5 года тюрьмы и уже отбыл наказание. А Алексей Навальный получил такой же срок, но условно с испытательным 5 лет.
- Поэтому оппозиционер был обязан 2 раза в месяц появляться у российских правоохранителей. Однако в России уверяют, что он несколько раз не сделал этого еще до отравления "Новичком". Когда политик лечился в Германии, также не "отмечался".
- Собственно, поэтому и условный срок хотят заменить реальным.
Протесты в России: коротко
- Когда Навальный прилетел в Россию, его сразу задержали в аэропорту.
- Впоследствии политику избрали меру пресечения – его взяли под стражу на 30 суток.
- Россияне возмутились таким решением и вышли на массовые протесты 23 и 31 января.
- Омоновцы применяли силу к митингующим и задерживали их. Например, 31 января задержали более 5,7 тысячи человек.
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