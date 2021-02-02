В Москве 2 февраля суд будет рассматривать дело российского оппозиционера Алексея Навального. Его условный срок хотят заменить реальным – 3,5 года тюрьмы. В суд уже прибыли соратники Навального и сам оппозиционер.

Источник: 24 канал

Движение на соседних улицах перекрыли. Кстати, на этот раз Навального уже привезли в зал. Интересно, что за 20 минут начала заседания заменили судью – Юлию Окуневу на Наталью Репникову.

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Что происходит у суда

Возле суда собралось полно силовиков. Неподалеку стоят автобусы и машины правоохранителей. Вокруг здания – ограждение. Журналистов понемногу пропускают, проверяют документы и даже рюкзаки.

Кстати, еще до начала заседания задержали более 20 человек возле станции метро.

Смотрите видео первых задержаний у суда:

Ограждение возле суда / фото "Новая газета"

Силовики окружили здание суда / Фото "Новая газета" Кстати, омоновцы стерегут не только возле суда, но и в районе нескольких километров от здания. Например, силовиков заметили за завтраком в KFC, который расположен в 3 километрах от суда. Омоновцы завтракают / Фото из телеграм-канала "Открытка" Соратники Навального прибыли Жена оппозиционера Юлия Навальная и его адвокат Юлия Михайлова уже приехали в суд. Даже их силовики пропустили не сразу.

Почему судят Навального

Дело касается якобы махинации в компани "Ив Роше" и тянется еще с 2014 года.

Брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в "Почте России". Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с "Почтой России" и заключить с ООО "Главная подписное агентство".

В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей.

Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.

Ранее Олег Навальный получил 3,5 года тюрьмы и уже отбыл наказание. А Алексей Навальный получил такой же срок, но условно с испытательным 5 лет.

Поэтому оппозиционер был обязан 2 раза в месяц появляться у российских правоохранителей. Однако в России уверяют, что он несколько раз не сделал этого еще до отравления "Новичком". Когда политик лечился в Германии, также не "отмечался".

Собственно, поэтому и условный срок хотят заменить реальным.

Обратите внимание! В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Поэтому его забрали на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Расследование Bellingcat показало, что к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Подробнее – читайте здесь.

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