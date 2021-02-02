Джерело: 24 канал

Рух на сусідніх вулицях перекрили. До речі, цього разу Навального вже привезли до судової зали. Цікаво, що за 20 хвилин по початку засідання замінили суддю – Юлію Окуневу на Наталію Репникову.

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Що відбувається біля суду

Біля суду зібралось повно силовиків. Неподалік стоять автобуси та машини правоохоронців. Навколо будівлі – огорожа. Журналістів пропускають потрохи, перевіряють документи та навіть рюкзаки.

До речі, ще до початку засідання затримали понад 20 людей біля станції метро.

Огорожа біля суду / фото "Новая газета"



Силовики оточили будівлю суду / Фото "Новая газета"

До речі, ОМОНівці чатують не тільки біля суду, а й в районі кількох кілометрів від будівлі. Наприклад, силовиків помітили за сніданком в KFC, який розташований за 3 кілометри від суду.



ОМОНівці снідають / Фото з телеграм-каналу "Відкритка"

Соратники Навального прибули

Дружина опозиціонера Юлія Навальна та його адвокатка Юлія Михайлова вже приїхали до суду. Навіть їх силовики пропустили не одразу.