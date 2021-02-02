Перекриті вулиці та затримання: у Москві готуються до суду по Навальному – фото, відео
У Москві 2 лютого суд розглядатиме справу російського опозиціонера Олексія Навального. Його умовний термін хочуть замінити на реальний – 3,5 роки в'язниці. До суду вже прибули соратники Навального та сам опозиціонер.
Джерело: 24 канал
Рух на сусідніх вулицях перекрили. До речі, цього разу Навального вже привезли до судової зали. Цікаво, що за 20 хвилин по початку засідання замінили суддю – Юлію Окуневу на Наталію Репникову.
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Що відбувається біля суду
Біля суду зібралось повно силовиків. Неподалік стоять автобуси та машини правоохоронців. Навколо будівлі – огорожа. Журналістів пропускають потрохи, перевіряють документи та навіть рюкзаки.
До речі, ще до початку засідання затримали понад 20 людей біля станції метро.
Огорожа біля суду / фото "Новая газета"
Силовики оточили будівлю суду / Фото "Новая газета"
До речі, ОМОНівці чатують не тільки біля суду, а й в районі кількох кілометрів від будівлі. Наприклад, силовиків помітили за сніданком в KFC, який розташований за 3 кілометри від суду.
ОМОНівці снідають / Фото з телеграм-каналу "Відкритка"
Соратники Навального прибули
Дружина опозиціонера Юлія Навальна та його адвокатка Юлія Михайлова вже приїхали до суду. Навіть їх силовики пропустили не одразу.
Чому судять Навального
- Справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року.
- Брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії. Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії і укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".
- У рішенні суду мовиться, що ціни були завищені, тому збитки склали 26 мільйонів рублів.
- Олексій Навальний нібито керував цією аферою.
- Раніше Олег Навальний отримав 3,5 роки в'язниці та вже відбув покарання. Натомість Олексій Навальний отримав такий самий термін, але умовно з випробувальним 5 років.
- Тому опозиціонер був зобов'язаний 2 рази в місяць з'являтись до російських правоохоронців. Однак в Росії запевняють, що він кілька разів не зробив цього ще до отруєння "Новачком". Коли політик лікувався в Німеччині, також не "відмічався".
- Власне, тому й умовний термін хочуть замінити на реальний.
Протести в Росії: коротко
- Коли Навальний прилетів до Росії, його одразу затримали в аеропорту.
- Згодом політику обрали запобіжний захід – його взяли під варту на 30 діб.
- Росіяни обурились таким рішенням та вийшли на масові протести 23 та 31 січня.
- ОМОНівці застосовували силу до мітингувальників та затримували їх. Наприклад, 31 січня затримали понад 5,7 тисячі людей.
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