Джерело: meduza

Людей затримують біля найближчої до суду станції метро "Преображенська площа".

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Затримання неподалік суду

Силовики обшукують людей та ведуть в автозак. Очевидці запевняють, що деякі затримані навіть нічого не скандували. Вже затримали щонайменше 23 людей.

До слова, ОМОНівці також оточили будівлю суду, а поблизу стоять їх машини та мікроавтобуси.