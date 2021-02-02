Суд над Навальним: ще до початку засідання затримали понад 20 людей – відео
У Москві 2 лютого судитимуть опозиціонера Олексія Навального. Ще до початку засідання силовики чатують у районі суду та затримують людей.
Джерело: meduza
Людей затримують біля найближчої до суду станції метро "Преображенська площа".
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Затримання неподалік суду
Силовики обшукують людей та ведуть в автозак. Очевидці запевняють, що деякі затримані навіть нічого не скандували. Вже затримали щонайменше 23 людей.
До слова, ОМОНівці також оточили будівлю суду, а поблизу стоять їх машини та мікроавтобуси.
Суд над Навальним: що відомо
- Опозиціонера судитимуть у справі "Ів-Роше". Раніше політик отримав умовний термін через нібито махінації з цією компанією.
- Тепер умовний термін хочуть замінити на реальний – 3,5 роки в'язниці.
- Дружина та адвокатка політика вже прибули до суду. До речі, опозиціонера також привезли із СІЗО.
- Цікаво, що за 20 хвилин до початку засідання замінили суддю.
- Коли Навального тільки взяли під варту, у Росії спалахнули масові протести – 23 та 31 січня.
- 31 січня силовики затримали понад 5,7 тисячі мирних мітингувальників.
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