В Москве 2 февраля будут судить оппозиционера Алексея Навального. Еще до начала заседания силовики караулят в районе суда и задерживают людей.

Источник: meduza

Людей задерживают у ближайшей к суду станции метро "Преображенская площадь".

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Задержание недалеко от суда

Силовики обыскивают людей и ведут в автозак. Очевидцы уверяют, что некоторые задержанные даже ничего не скандировали. Уже задержали не менее 23 человек.

К слову, сотрудники Омона также окружили здание суда, а рядом стоят их машины и микроавтобусы.

Суд над Навальным: что известно