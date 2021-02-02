Суд над Навальным: еще до начала заседания задержали более 20 человек – видео
В Москве 2 февраля будут судить оппозиционера Алексея Навального. Еще до начала заседания силовики караулят в районе суда и задерживают людей.
Источник: meduza
Людей задерживают у ближайшей к суду станции метро "Преображенская площадь".
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Задержание недалеко от суда
Силовики обыскивают людей и ведут в автозак. Очевидцы уверяют, что некоторые задержанные даже ничего не скандировали. Уже задержали не менее 23 человек.
К слову, сотрудники Омона также окружили здание суда, а рядом стоят их машины и микроавтобусы.
Суд над Навальным: что известно
- Оппозиционера будут судить по делу "Ив-Роше". Ранее политик получил условный срок из-за якобы махинаций с этой компанией.
- Теперь условный срок хотят заменить на реальный – 3,5 года тюрьмы.
- Жена и адвокат политика уже прибыли в суд. Кстати, оппозиционера также привезли из СИЗО.
- Интересно, что за 20 минут до начала заседания заменили судью.
- Когда Навального только взяли под стражу, в России вспыхнули массовые протесты – 23 и 31 января.
- 31 января силовики задержали более 5,7 тысячи мирных митингующих.
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