У Європейському Союзі виступають за введення нових санкцій проти Росії. Причина – заміна Олексію Навальному умовного терміну на реальний. За інформацією ЗМІ, жодна з країн-членів євроспільноти не проти таких кроків.

Як розповіли ЗМІ джерела серед європейських дипломатів, питання уже обговорювали посли Євросоюзу. Цікаво Його малювали як демона, – Яковина про високий антирейтинг Навального в Росії Переговори проводили в закритому режимі Переговори 10 лютого відбувались у закритому режимі. Жоден з послів не виступив проти введення обмежень. Наразі офіційно у Єврокомісії питання російських санкцій не коментують. Речник Пітер Стано зазначив, що робота триває. Важливо! 4 – 6 лютого верховний представник ЄС з дипломатії Жозеп Боррель відвідав Москви. Щонайменше 10 країн ЄС уже висловили розчарування цими відвідинами. Адже переговори з главою МЗС Сергієм Лавровим були дуже напруженими, особливо щодо питання Навального. Що відомо про ув'язнення Олексія Навального: 2 лютого у Москві Олексія Навального засудили на 3,5 роки у справі "Ів Роше". Опозиціонеру замінили умовний термін на реальний.

З врахуванням домашнього арешту Навальний буде за ґратами 2 роки 8 місяців.

Світова спільнота виступила з рішучим засудженням вироку суду.