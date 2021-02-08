Жозеп Боррель протягом 7 лютого підбивав підсумки свого візиту до Росії (4 – 6 лютого дипломат перебував у Москві). Та висновки з поїздки невтішні – Кремль не продемонстрував готовності до діалогу.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав про це 7 лютого у своєму твіттері.

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Боррель відвідав Росію: його головний висновок

Європейський дипломат підбив підсумки своєї кількаденної поїздки до Москви та зустрічі з представниками Кремля.

Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися нагодою для конструктивнішого діалогу з ЄС. Це прикро. І матиме наслідки,

– заявив Боррель.

У блозі на сайті ЄС Жозеп Боррель пояснив, що має на увазі під зазначеними наслідками:

"Державам-членам (Євросоюзу – 24 канал) належить приймати рішення про подальші кроки – і, так, вони можуть включати санкції".

Там само дипломат додав, що його зустріч у Москві з місцевим міністром закордонних справ Сергієм Лавровим тільки підтвердила, що Європа і Росія рухаються в різні боки. Та й взагалі спілкування з Лавровим "часом було дуже напруженим" – особливо коли зачіпали тему Олексія Навального.

Нагадаємо, Боррель про бажання відвідати Росію заявив ще 25 січня – після засідання Ради міністрів ЄС. Його, мовляв, запросив Лавров, аби обговорити поточні проблеми у відносинах між Росією і Європою.



Як бачимо, у підсумку діалог не вдався.

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