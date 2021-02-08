Жозеп Боррель 7 февраля подводил итоги своего визита в Россию (4 – 6 февраля дипломат находился в Москве). И выводы из поездки неутешительны – Кремль не продемонстрировал готовности к диалогу.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал об этом 7 февраля в своем твиттере.

Обратите внимание После визита Борреля в Москву в ЕС будут обсуждать санкции против России

Боррель посетил Россию: его главный вывод

Европейский дипломат подвел итоги своей поездки в Москву и встречи с представителями Кремля.

Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться случаем для конструктивного диалога с ЕС. Это досадно. И будет иметь последствия,

– заявил Боррель.

В блоге на сайте ЕС Жозеп Боррель пояснил, что имеет в виду под указанными последствиями:

"Государствам-участникам (Евросоюза – 24 канал) следует принять решение о дальнейших шагах – и, да, они могут включать санкции".

Там же дипломат добавил, что его встреча в Москве с местным министром иностранных дел Сергеем Лавровым только подтвердила, что Европа и Россия движутся в разные стороны. И вообще общение с Лавровым "иногда было очень напряженным " – особенно когда затрагивали тему Алексея Навального.

Напомним, Боррель о желании посетить Россию заявил еще 25 января – после заседания Совета министров ЕС. Его, мол, пригласил Лавров, чтобы обсудить текущие проблемы в отношениях между Россией и Европой.



Как видим, в итоге диалог не удался.