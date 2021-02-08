Россия не готова к диалогу с ЕС, – Боррель о выводах после поездки в Москву
Жозеп Боррель 7 февраля подводил итоги своего визита в Россию (4 – 6 февраля дипломат находился в Москве). И выводы из поездки неутешительны – Кремль не продемонстрировал готовности к диалогу.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал об этом 7 февраля в своем твиттере.
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Боррель посетил Россию: его главный вывод
Европейский дипломат подвел итоги своей поездки в Москву и встречи с представителями Кремля.
Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться случаем для конструктивного диалога с ЕС. Это досадно. И будет иметь последствия,
– заявил Боррель.
В блоге на сайте ЕС Жозеп Боррель пояснил, что имеет в виду под указанными последствиями:
- "Государствам-участникам (Евросоюза – 24 канал) следует принять решение о дальнейших шагах – и, да, они могут включать санкции".
Там же дипломат добавил, что его встреча в Москве с местным министром иностранных дел Сергеем Лавровым только подтвердила, что Европа и Россия движутся в разные стороны. И вообще общение с Лавровым "иногда было очень напряженным" – особенно когда затрагивали тему Алексея Навального.
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