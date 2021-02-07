После визита Борреля в Москву в ЕС будут обсуждать санкции против России
Страны Евросоюза обсудят введение санкций против России о нарушении прав человека. Заседание по этому состоится 22 февраля.
Источник:блог Жозепа Борреля
Санкции будут обсуждать дипломаты стран-членов ЕС. Об этом после визита в Москву заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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Что известно о возможных санкциях
По словам Борреля, санкции могут применить в рамках нового механизма, то есть не непосредственно за преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
У нас есть еще один инструмент для этого (санкций – 24 канал) – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека,
– написал дипломат.
Отметим, ранее в ЕС предупреждали Россию о санкциях из-за заключения Навального и требовали освободить политика. Однако в обнародованном обращении относительно приговора политику о санкциях не вспомнили.
Что известно о визите Борреля в Россию
- Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат хотел обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID.
- Перед поездкой Борреля, с ним поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
- В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Боррель заметил, что дипломатические каналы для обмена мнениями должны быть открытыми.
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