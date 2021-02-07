Страны Евросоюза обсудят введение санкций против России о нарушении прав человека. Заседание по этому состоится 22 февраля.

Санкции будут обсуждать дипломаты стран-членов ЕС. Об этом после визита в Москву заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

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Что известно о возможных санкциях

По словам Борреля, санкции могут применить в рамках нового механизма, то есть не непосредственно за преследование российского оппозиционера Алексея Навального.

У нас есть еще один инструмент для этого (санкций – 24 канал) – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека,

– написал дипломат.

Отметим, ранее в ЕС предупреждали Россию о санкциях из-за заключения Навального и требовали освободить политика. Однако в обнародованном обращении относительно приговора политику о санкциях не вспомнили.

Что известно о визите Борреля в Россию