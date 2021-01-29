Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель едет в Россию с рабочим визитом. Он прибудет сегодня, 29 января, вечером.

Источник: внешнеполитическая служба ЕС

У него запланирована встреча в Москве с официальными лицами, в частности с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломат планирует поговорить об аресте оппозиционера Алексея Навального и российской агрессии в Украине.

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О чем поговорят

На встрече Боррель намерен поднять вопрос о:

российской агрессии в Украине;

ядерном соглашении с Ираном;

борьбой с пандемией COVID.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство по поводу основных свобод и прав человека в России также будут на повестке дня", – говорится в сообщении.

С кем еще встретится Боррель

Также Боррель встретится с представителями общественных организаций и членами академического сообщества в Москве.

Отметим! Накануне поездки Борреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рекомендовал ему для начала провести переговоры с новым госсекретарем США и посетить Украину.