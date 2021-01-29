Боррель посетит Россию: поговорит о Навальном и агрессии в Украине
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель едет в Россию с рабочим визитом. Он прибудет сегодня, 29 января, вечером.
Источник: внешнеполитическая служба ЕС
У него запланирована встреча в Москве с официальными лицами, в частности с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломат планирует поговорить об аресте оппозиционера Алексея Навального и российской агрессии в Украине.
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О чем поговорят
На встрече Боррель намерен поднять вопрос о:
- российской агрессии в Украине;
- ядерном соглашении с Ираном;
- борьбой с пандемией COVID.
"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство по поводу основных свобод и прав человека в России также будут на повестке дня", – говорится в сообщении.
С кем еще встретится Боррель
Также Боррель встретится с представителями общественных организаций и членами академического сообщества в Москве.
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