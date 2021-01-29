Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель їде в Росію з робочим візитом. Він прибуде сьогодні, 29 січня, ввечері.

Джерело: зовнішньополітична служба ЄС

У нього запланована зустріч в Москві з офіційними особами, зокрема з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Дипломат планує поговорити про арешт опозиціонера Олексія Навального та російську агресію в Україні.

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Про що поговорять

На зустрічі Боррель має намір підняти питання про:

російську агресію в Україні;

ядерну угоду з Іраном;

боротьбу з пандемією COVID.

"Недавнє отруєння, затримання і арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння з приводу основних свобод і прав людини в Росії також будуть на порядку денному", – мовиться у повідомленні.

З ким ще зустрінеться Боррель

Також Боррель зустрінеться з представниками громадських організацій та членами академічного співтовариства у Москві.

Зазначимо! Напередодні поїздки Борреля міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау рекомендував йому для початку провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну.