В Брюсселе раскритиковали власти России за замену условного приговора Алексею Навальному на реальный. Также Евросоюз требует немедленно освободить оппозиционера.

Источник: "Европейская правда"

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза.

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Решение по Алексею Навальному является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека,

– считают в ЕС.

Брюссель напомнил Москве о национальных и международных обязательствах уважать и обеспечивать права человека. ЕС настаивает на немедленном освобождении Навального и всех граждан, которые были задержаны во время мирных протестов.

Дальнейшие шаги обсудят на Совете ЕС

Однако в этом обращении Евросоюз не упомянул о возможном введении санкций против Кремля. Дальнейшие шаги по ситуации в России обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС.

Коротко о приговоре Алексею Навальному