ЕС обнародовал обращение относительно приговора Навальному, однако о санкциях не вспомнили
В Брюсселе раскритиковали власти России за замену условного приговора Алексею Навальному на реальный. Также Евросоюз требует немедленно освободить оппозиционера.
Источник: "Европейская правда"
Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза.
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Решение по Алексею Навальному является политически мотивированным и противоречит международным обязательствам России по правам человека,
– считают в ЕС.
Брюссель напомнил Москве о национальных и международных обязательствах уважать и обеспечивать права человека. ЕС настаивает на немедленном освобождении Навального и всех граждан, которые были задержаны во время мирных протестов.
Дальнейшие шаги обсудят на Совете ЕС
Однако в этом обращении Евросоюз не упомянул о возможном введении санкций против Кремля. Дальнейшие шаги по ситуации в России обсудят на ближайшем заседании Совета ЕС.
Коротко о приговоре Алексею Навальному
- 2 февраля Навального судили по делу "Ив Роше".
- Оппозиционеру заменили условный срок на 3,5 года заключения.
- Поскольку политик некоторое время находился под домашним арестом, то в колонии общего режима ему придется провести 2 года 8 месяцев.
- Сразу после вынесения приговора в России начали массово задерживать людей, вышедших на улицы.
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