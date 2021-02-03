ЄС оприлюднив звернення щодо вироку Навальному, проте про санкції не згадали
У Брюсселі розкритикували владу Росії за заміну умовного вироку Олексію Навальному на реальний. Також Євросоюз вимагає негайно звільнити опозиціонера.
Джерело: "Європейська правда"
Про це мовиться у заяві високого представника Євросоюзу.
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Рішення щодо Олексія Навального є політично вмотивованим та суперечить міжнародним зобов'язанням Росії з прав людини,
– вважають у ЄС.
Брюссель нагадав Москві про національні та міжнародні зобов'язання поважати та забезпечувати права людини. ЄС наполягає на негайному звільненні Навального та усіх громадян, які були затримані під час мирних протестів.
Подальші кроки обговорять на Раді ЄС
Проте у цьому зверненні Євросоюз не згадав про можливе введення санкцій проти Кремля. Подальші кроки щодо ситуації в Росії обговорять на найближчому засіданні Ради ЄС.
Коротко про вирок Олексію Навального
- 2 лютого Навального судили у справі "Ів Роше".
- Опозиціонеру замінили умовний термін покарання на 3,5 роки ув'язнення.
- Оскільки політик певний час перебував під домашнім арештом, то в колонії загального режиму йому доведеться провести 2 роки 8 місяців.
- Одразу після винесення вироку в Росії почали масово затримувати людей, що вийшли на вулиці.
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