Кийки та електрошокери: силовики жорстоко розганяють акції протесту у Росії – відео
Увечері 2 лютого у Росії тривають масові протести на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Дії силовиків стають все жорстокішими. ОМОНівці б'ють людей палицями та застосовують електрошокери.
Джерело: 24 канал
Жорстокі масові затримання відбуваються у Москві. У Дмитрівському провулку ОМОНівці затиснули мирних протестувальників у куток та побили кийками.
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Люди кричали, що вони – беззбройні. Однак силовики не реагували на це і продовжували насилля. Подекуди 5 "стражів порядку" нападали на 1 учасника акції протесту.
Коли протестувальники намагалися вирватися і втекти з провулка, ОМОНівці їх наздоганяли. У повітрі лунали крики та лайка.
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Серед постраждалих від свавілля силовиків є і журналіст Федір Худокормов. Медійник розповів, що знімав репортаж про протест, однак силовик штовхнув його і повалив на землю. ОМОНівець двічі вдарив журналіста по голові.
Журналіст Худокормов у мить нападу / Varlamov News
Що відбувалося у Петербурзі
- У Петербурзі люди також вийшли на акцію протесту.
- Силовики відразу розпочали масові затримання.
- Окрім кийків, ОМОНівці застосували до людей електрошокери.
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Протести у Росії: деталі
- 2 лютого 2021 року опозиціонера Олексія Навального у Росії засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Суд врахував час, який Навальний пробув під домашнім арештом, тому тепер опозиціонер має провести у колонії 2 роки та 8 місяців.
- Штаб Навального закликав росіян виходити на масові протести. Головною локацією у російській столиці оголосили Манежну площу.
- ОМОНівці відразу розпочали масові затримання мирних протестувальників.
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