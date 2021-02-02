"Путін – крадій", "Навальному свободу": Москвою рухаються колони людей – відео
У Москві люди почали масово виходити на акції протесту. Сталося це після того, як Московський суд засудив російського опозиціонера Олексія Навального на 3,5 роки.
Джерело: 24 канал
Росіяни вийшли на вулиці столиці на підтримку Олексія Навального.
Важливо Навального засудили на 3,5 роки: деталі справи
Попри те, що силовики перекрили головні площі та вулиці Москви, люди продовжують виходити на протест. У руках вони тримають плакати та скандують: "Путін – крадій", "Росія без Путіна", "Путіна – в Гаагу!" та "Навальному свободу".
Очевидці повідомляють, що силовики традиційно затримують мітингувальників.
Зауважимо, що на початку акції протесту силовики затримували звичайних людей, які виходять з метро "Охотний ряд". В автозаках опинялися навіть ті, хто не має плакатів чи прапорів.
Як пише видання "МБХ медиа", перші затримані не скандували гасла і були без плакатів, дві дівчини повідомили, що вони просто виходили з метро, але їх теж посадили в автозак.
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Чому засудили Навального
- Справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в Пошті Росії.
- Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".
- У рішенні суду мовиться, що ціни були завищені, тому збитки склали 26 мільйонів рублів. Олексій Навальний нібито керував цією аферою.
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