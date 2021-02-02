Суд у Москві ухвалив рішення замінити умовний термін російському опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Штаб політика закликає людей виходити на протест. Водночас силовики вже встигли затримати понад 370 активістів.

Джерело: 24 канал

Після оголошення вироку Навальному штаб опозиціонера закликав всіх виходити на Манежну площу Москви.

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Людей просять висловити свій протест проти рішення суду. На площу прийшли й приблизно 200 силовиків, вони готуються монтувати огорожу.

Крім того, у Москві перекрили Красну площу.

Силовики вже чергують і в Санкт-Петербурзі.



На площу Манежну в Москві сходяться силовики / Телеграм "Ёшкин Крот"



Вони готуються встановлювати огорожу / Телеграм "Открытка"



На вулицях Санкт-Петербурга багато силовиків / Фото "Фонтанка.ру"



Перекрита Красна площа у Москві / Телеграм RussiaNext

У Москві на площі Манежній багато силовиків: дивіться відео

Силовики вже затримали прихильників опозиціонера

За інформацією "ОВД-Інфо", біля будівлі Московського міського суду, де проходило засідання по справі Навального, силовики затримали понад 370 людей . Зокрема, правоохоронці схопили 4 журналістів.

. Зокрема, правоохоронці схопили 4 журналістів. Місцеві ЗМІ пишуть, що з району суду виїхали кілька автозаків з затриманими . В основному людей ловили поблизу станції метро "Преображенська".

. В основному людей ловили поблизу станції метро "Преображенська". Водночас ще кількох прихильників Навального затримали в Іжевську.

Ситуація під судом: дивіться відео

Що відомо про рішення суду щодо Навального