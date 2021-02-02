Суд в Москве принял решение заменить условный срок российскому оппозиционеру Алексею Навальному реальным. Штаб политика призывает людей выходить на протест. В то же время силовики уже успели задержать более 300 активистов.

Источник: 24 канал После оглашения приговора Навальному штаб оппозиционера призвал всех выходить на Манежную площадь Москвы. Читайте также Навального осудили на 3,5 года: детали дела Людей просят выразить свой протест против решения суда. На площадь пришли и примерно 200 силовиков, они готовятся монтировать ограждение. Кроме того, в Москве перекрыли Красную площадь. Силовики уже дежурят и в Санкт-Петербурге.

На Манежную площадь в Москве сходятся силовики /Телеграм "Ёшкин Крот"

Они готовятся устанавливать ограждение / Телеграм "Открытка"

На улицах Санкт-Петербурга много силовиков / Фото "Фонтанка.ру"

Перекрытая Красная площадь в Москве / Телеграм RussiaNext В Москве на Манежной площади много силовиков: смотрите видео Силовики уже задержали сторонников оппозиционера По информации "ОВД-Инфо", у здания Московского городского суда, где проходило заседание по делу Навального, силовики задержали более 370 человек. В частности, правоохранители схватили 4 журналистов.

В частности, правоохранители схватили 4 журналистов. Местные СМИ пишут, что из района суда выехали несколько автозаков с задержанными. В основном людей ловили вблизи станции метро "Преображенская".

В основном людей ловили вблизи станции метро "Преображенская". В то же время еще нескольких сторонников Навального задержали в Ижевске. Ситуация под судом: смотрите видео Что известно о решении суда в отношении Навального Российский суд 2 февраля вынес обвинительный приговор Алексею Навальному. Приговор касается дела "Ив Роше", по которому оппозиционер ранее был осужден на 3,5 года условно. Теперь срок заменили реальным. Наказание Навальный будет отбывать в колонии общего режима.