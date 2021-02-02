"Путин – вор", "Навальному свободу": по Москве движутся колонны людей – видео
В Москве люди начали массово выходить на акции протеста. Произошло это после того, как Московский суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года.
Источник: 24 канал
Россияне вышли на улицы столицы в поддержку Алексея Навального.
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Несмотря на то, что силовики перекрыли главные площади и улицы Москвы, люди продолжают выходить на протест. В руках они держат плакаты и скандируют: "Путин – вор", "Россия без Путина", "Путина – в Гаагу!" и "Навальному свободу".
Очевидцы сообщают, что силовики традиционно задерживают митингующих.
Отметим, что в начале акции протеста силовики задерживали обычных людей, которые выходили из метро "Охотный ряд". В автозаках оказывались даже те, кто не имел плакатов или флагов.
Как пишет издание "МБХ медиа", первые задержанные не скандировали лозунги и были без плакатов, две девушки сообщили, что они просто выходили из метро, но их тоже посадили в автозак.
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Почему осудили Навального
- Дело касается якобы махинаций в компании "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России.
- Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство".
- В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей. Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.
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