В Москве люди начали массово выходить на акции протеста. Произошло это после того, как Московский суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года.

Источник: 24 канал

Россияне вышли на улицы столицы в поддержку Алексея Навального.

Важно Навального осудили на 3,5 года: детали дела

Несмотря на то, что силовики перекрыли главные площади и улицы Москвы, люди продолжают выходить на протест. В руках они держат плакаты и скандируют: "Путин – вор", "Россия без Путина", "Путина – в Гаагу!" и "Навальному свободу".

Очевидцы сообщают, что силовики традиционно задерживают митингующих.

Обратите внимание! После того, как в Москве суд принял решение заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, штаб политика призвал людей выходить на протест.

Отметим, что в начале акции протеста силовики задерживали обычных людей, которые выходили из метро "Охотный ряд". В автозаках оказывались даже те, кто не имел плакатов или флагов.

Как пишет издание "МБХ медиа", первые задержанные не скандировали лозунги и были без плакатов, две девушки сообщили, что они просто выходили из метро, но их тоже посадили в автозак.

Протесты в Москве 2 февраля 2021: смотрите видео

Почему осудили Навального