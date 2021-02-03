Вечером 2 февраля в России продолжаются массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Действия силовиков становятся все более жестокими. Омоновцы бьют людей палками и применяют электрошокеры.

Источник: 24 канал

Жестокие массовые задержания происходят в Москве. В Дмитровском переулке Омоновцы зажали мирных протестующих в угол и избили дубинками.

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Люди кричали, что они – безоружны. Однако силовики не реагировали на это и продолжали насилие. Кое-где 5 "стражей порядка" нападали на 1 участника акции протеста.

Когда протестующие пытались вырваться и убежать из переулка, Омоновцы их догоняли. В воздухе раздавались крики и ругань.

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Среди пострадавших от произвола силовиков есть и журналист Федор Худокормов. Медийщик рассказал, что снимал репортаж о протесте, однако силовик толкнул его и повалил на землю. Омоновец дважды ударил журналиста по голове.



Журналист Худокормов в момент нападения / Varlamov News

Что происходило в Петербурге

В Петербурге люди также вышли на акцию протеста.

Силовики сразу начали массовые задержания.

Кроме дубинок, омоновцы применили к людям электрошокеры.

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