Дубинки и электрошокеры: силовики жестоко разгоняют акции протеста в России – видео
Вечером 2 февраля в России продолжаются массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Действия силовиков становятся все более жестокими. Омоновцы бьют людей палками и применяют электрошокеры.
Источник: 24 канал
Жестокие массовые задержания происходят в Москве. В Дмитровском переулке Омоновцы зажали мирных протестующих в угол и избили дубинками.
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Люди кричали, что они – безоружны. Однако силовики не реагировали на это и продолжали насилие. Кое-где 5 "стражей порядка" нападали на 1 участника акции протеста.
Когда протестующие пытались вырваться и убежать из переулка, Омоновцы их догоняли. В воздухе раздавались крики и ругань.
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Среди пострадавших от произвола силовиков есть и журналист Федор Худокормов. Медийщик рассказал, что снимал репортаж о протесте, однако силовик толкнул его и повалил на землю. Омоновец дважды ударил журналиста по голове.
Журналист Худокормов в момент нападения / Varlamov News
Что происходило в Петербурге
- В Петербурге люди также вышли на акцию протеста.
- Силовики сразу начали массовые задержания.
- Кроме дубинок, омоновцы применили к людям электрошокеры.
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Протесты в России: детали
- 2 февраля 2021 года оппозиционера Алексея Навального в России приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Суд учел время, которое Навальный пробыл под домашним арестом, поэтому теперь оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
- Штаб Навального призвал россиян выходить на массовые протесты. Главной локацией в российской столице объявили Манежную площадь.
- ОМОНовцы сразу начали массовые задержания мирных протестующих.
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