Московский суд 2 февраля огласил приговор по делу против российского оппозиционера Алексея Навального. В ответ на это в нескольких городах России люди начали выходить на протесты.

Источник: 24 канал

ОМОН сразу же начал массово задерживать протестующих.

Важно Навального осудили на 3,5 года: детали дела

Что происходит в Москве

После того, как в Москве суд принял решение заменить условный срок Алексею Навальному на реальный, штаб политика призвал людей выходить на протест. Сторонники оппозиционера начали собираться на Манежной площади. Однако там их уже ждали бойцы ОМОНа.

По словам очевидцев, силовики задерживают людей, которые выходят из метро "Охотный ряд". В то же время в автозаках оказываются даже те, кто не имеет плакатов или флагов. Как пишет издание "МБХ медиа", задержанные не скандировали лозунги и были без плакатов, две девушки сообщили, что они просто выходили из метро, но их тоже посадили в автозак.

Актуально! По состоянию на 2 февраля 20:30 силовики уже задержали 10 человек.

А вот у здания Московского городского суда ОМОНовцы открыли охоту на дроны. На обнародованном видео видно, как мужчина в спецформе и с оружием в руках стреляет в воздух, пытаясь сбить дрон.

Сейчас журналистов вытеснили с Манежной площади и оградили ее. Но это не помешало людям приходить и собираться на акции протеста. Митингующие скандируют "Навальному свободу!" и" Свободу политзаключенным". Тем временем на Тверской автомобилисты начали сигналить.

В Москве силовик стреляет по дрону: смотрите видео​

Первые задержания на Манежной площади: смотрите видео​

В Москве собирается все больше людей: смотрите видео

Автомобилисты на Тверской: смотрите видео

Какова ситуация в Питере

Похожая ситуация и в Петербурге. Там силовики задержали людей, которые вышли с белыми плакатами. Заметим, что там протесты только набирают обороты.



Протесты в Питере / Фото "МБХ медиа"

Задержание в Петербурге: смотрите видео

Почему осудили Навального

Дело касается якобы махинаций в компании "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России.

и тянется еще с 2014 года. Тогда брат политика Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России. Суд утверждает, что он убедил руководство "Ив Роше" расторгнуть договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство".

на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО "Главное подписное агентство". В решении суда говорится, что цены были завышены, поэтому убытки составили 26 миллионов рублей. Алексей Навальный якобы руководил этой аферой.

Обратите внимание! В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Поэтому его забрали на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Расследование Bellingcat показало, что к отравлению причастны сотрудники ФСБ.