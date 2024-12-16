За последние сутки на фронте произошло более 200 боестолкновений. Наибольшее количество боев происходило на Северском направлении. В Институте изучения войны проанализировали, как изменилась карта фронта по состоянию на 15 декабря 2024 года, передает 24 Канал.

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Массированный штурм оккупантов на Северщине

14 декабря к северу, востоку и югу от Северска российские войска осуществили трехсторонний механизированный штурм из более 400 человек личного состава, до 30 единиц бронетехники, 13 багги и 60 мотоциклов.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись во время механизированного штурма примерно размером роты к северу от Веселого (к югу от Северска).

ISW пока не может подтвердить степень прогресса России в этой атаке. Эксперты отмечают, что штурм Северска указывает на то, что российские силы, похоже, учатся проводить более эффективные штурмы, но остаются далекими от восстановления маневра на поле боя. Этот российский штурм был гораздо масштабнее и слаженнее, чем большинство российских штурмов на Северском направлении.

Что происходит на Курщине, Харьковщине и Луганщине

Оккупанты 15 декабря продолжили наступательные операции на главном украинском выступлении в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российские военные блогеры утверждали, что захватчикам якобы удалось продвинуться в районе Черкасского Поречья и от Плехового в направлении Куриловки. В то же время доказательств этим заявлениям нет.

В Институте изучения войны отметили, что 14 и 15 декабря россияне вели наступательные операции к северу от Харькова в районе Высокой Яруги и Липцев и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска и Тихого. Однако и здесь враг продвижения достичь не смог. Более того, по словам российского военкора, украинские силы смогли контратаковать вблизи Глубокого.

Противник не прекращает штурмы на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако и здесь он не сумел достичь подтвержденных успехов. Так называемые военкоры рассказывают о захвате Двуречной, что на севере от Купянска.

Обратите внимание! Россияне удерживают плацдарм на западном берегу Оскола в районе Масютики и постепенно продвигаются к Двуречной.

Командир украинского батальона, который действовал на Купянском направлении, заявил, что российские войска направляют все свои силы в этом районе на отбрасывание Сил обороны с восточного (левого) берега реки Оскол.

Обстановка на Курщине, Луганщине и Харьковщине / Фото ISW

Какова ситуация в Донецкой области

В ISW заявили, что враг недавно продвинулся на Торецком направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне прорвались на запад вдоль улицы Володина в западном Торецке.

Россияне имеют успех в Торецке / Фото ISW

Также оккупанты имеют продвижение на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют, что захватчики недавно продвинулись на восток от Украинки (к югу от Покровска и к западу от Селидово).

Военный обозреватель Константин Машовец и разведка минобороны Великобритании 15 декабря сообщили, что оккупационные войска захватили Шевченко (к югу от Покровска). Между тем российские военкоры заявили, что захватчики отступили на север от Шевченко после того, как украинские войска прорвались в поселение.

15 декабря минобороны России заявило о взятии Пушкино (к югу от Покровска и к западу от Селидово). В ISW говорят, этот населенный пункт под оккупантами уже с 13 декабря.

Обстановка возле Покровска / Фото ISW

Недавно враг продвинулся на северо-восток от Угледара, на северо-запад от Успеновки и через трассу Курахово – Великая Новоселка. Также россияне оккупировали село Веселый Гай. Враг имел продвижение примерно на 7,4 километра от Константинополя.

Россияне продвигаются на Времовском направлении / Фото ISW