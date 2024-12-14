Россияне, к сожалению, имеют продвижение в Курахово. Захватчики оказались уже в центре города. Они публикуют кадры, на которых тряпка страны-агрессора развевается на здании горсовета, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Ситуация в районе Купянска обостряется

В течение последних месяцев оккупанты усилили атаки на Купянском направлении. Враг мечтает о повторном захвате этого города. Для этого он дважды форсировал реку Оскол и сумел создать два плацдарма на ее западном берегу. Первый – в районе Новомлинска. Его удерживать противнику долго не суждено было. Силы обороны выбили оттуда вражеские силы.

Что касается второго плацдарма в районе Масютовки, то здесь обстановка осложняется. Россияне пока не только удерживают его, но и расширяют. Аналитики отмечают, что он постепенно превращается в плацдарм в Двуречной.

С конца ноября противник продолжает насыщать район пехотой, закрепляться и прилагать усилия, чтобы удержать занятую местность. Кроме этого, враг не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянно продвижение и понемногу занимает населенный пункт.

Враг продвинулся возле Двуречной: смотрите на карте

Обратите внимание! Эстонская разведка тем временем сообщает о якобы успехе ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что украинским военным удалось зачистить два плацдарма.

Неутешительная ситуация и в районе других населенных пунктах на Купянском направлении. Так, россияне имеют продвижение в районе Лозовой.

Противник имеет успех у Лозовой: смотрите на карте

Deep State уточнили обстановку в районе восточнее Кругляковки: смотрите на карте

Силы обороны мужественно держат оборону Покровска

Не оставляют захватчики попыток прорваться в Покровск. Сейчас боев в городе и в его окрестностях нет. Однако это направление остается одним из самых горячих.

Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, расположенного в 7 километрах от Покровска.

Украинские защитники выбили оккупантов в районе Песчаного: смотрите на карте

К слову, в разведке Эстонии заявили, что россиянам не удалось достичь желаемого прорыва на Покровском направлении.