Около 70 тысяч военных Россия стянула на Покровское направление. Здесь враг с помощью пехотных наступлений медленно продвигается вперед. За последние 2 недели оккупанты потеряли около 3000 человек погибшими. В разведке Эстонии утверждают, что эти цифры продолжают расти с приближением противника к Покровску, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Неожиданный "союзник" ВСУ

Неблагоприятные погодные условия в определенной степени играют украинским силам на руку. Использование противником авиации и тяжелой техники затруднено, что в свою очередь мешает оккупантам задействовать весь боевой потенциал одновременно.

Несмотря на то, что захватчики таки с трудом продвигаются на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне. В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, которые расположены в Курской области. В конце года центром боевых действий может стать регион.

К слову, военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что сейчас Силам обороны не удается стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Враг хочет создать "клешни" для того, чтобы сковать наши подразделения на территории Покровска и Мирнограда.