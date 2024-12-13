Близько 70 тисяч військових Росія стягнула на Покровський напрямок. Тут ворог за допомогою піхотних наступів повільно просувається уперед. За останні 2 тижні окупанти втратили близько 3000 осіб загиблими. У розвідці Естонії стверджують, що ці цифри продовжують зростати із наближення противника до Покровська, передає 24 Канал із посиланням на ERR.

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Несподіваний "союзник" ЗСУ

Несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку. Використання противником авіації та важкої техніки утруднено, що своєю чергою заважає окупантам задіяти весь бойовий потенціал одночасно.

Попри те, що загарбники таки насилу просуваються на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, які розташовані в Курській області. Наприкінці року центром бойових дій може стати регіон.

До слова, військовий експерт Владислав Селезньов підкреслив, що наразі Силам оборони не вдається стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Ворог хоче створити "клешні" для того, щоб скувати наші підрозділи на території Покровська та Мирнограда.