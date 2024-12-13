Бої в районі Покровська мають тенденцію до загострення. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що перебіг подій взяв на контроль Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який недавно відвідав позиції захисників на цьому напрямку.

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Яка небезпека після втрати Покровська

"Наразі Силам оборони не вдається стабілізувати ситуацію. Ворог використовує традиційну тактику оперативного оточення, хоче створити "клешні" для того, щоб скувати наші підрозділи на території Покровська та Мирнограда", – розповів Владислав Селезньов.

Важко сказати, чи вистачить у ворога для цього ресурсу. Є певне розчарування щодо оцінки російських можливостей, адже більшість експертів сподівалися що наступальний потенціал ворога закінчиться ще у жовтні 2024 року.

На жаль, окупанти продовжують атакувати, а чи вистачить їм сил ми побачимо згодом. Втім вони відмовилися від так званих "м'ясних штурмів", бо розуміють, що втрати будуть дуже великими, а територіальні успіхи незначними,

– зауважив Владислав Селезньов.

Те, що відбувається на фронті потребує аналізу з боку Генштабу. Чи буде він – скоро побачимо, але ситуація біля Покровська дуже загрозлива. Треба розуміти, що відстань від міста до адмінкордону з Дніпропетровщиною становить 10 – 12 кілометрів і це величезна небезпека.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Адмінкордон точно не зупинить російську армію, вона продовжуватиме рух доти, доки Сили оборони її не зупинять. Отже, проблему в районі Покровська треба розв'язувати негайно шляхом максимальної руйнації ворожого потенціалу", – підсумував військовий експерт.

До слова, у Нацгвардії повідомили, що окупанти покращують своє оперативне положення. Вони рухаються до міста вздовж залізничної дороги. Інтенсивність вогню не вщухає.