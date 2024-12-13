Россия захватила часть Торецка и Курахово, а также подступает к Покровску и Купянску. У Михаила Драпатого спросили, как можно "потушить этот пожар" на фронте, передает 24 Канал.

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Как остановить наступление россиян на Востоке

По словам командующего Сухопутных войск, чтобы изменить неблагоприятную для Украины ситуацию на фронте, прежде всего нужно сосредоточить все усилия на основных направлениях, где есть угрозы потерь.

Также Драпатый допустил потребность в перераспределении сил и средств. Он отметил, что надо действовать из расчета не на то, что будет завтра.

Мы должны немного стратегически смотреть: что будет через месяц, через два, через полгода. Закладывать, перезагружать систему подготовки, чтобы быть готовыми ко всем вызовам,

– заявил генерал.

Драпатый выразил сомнение, что продвижение россиян остановится на Курахово.

Он отметил, что на местах командование лучше может оценить угрозы и решения, которые необходимо принять.

"Я уверен в том, что руководство ВСУ сейчас делает все для стабилизации ситуации и обстановки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага", – добавил командующий.

К слову, в ВСУ опровергли заявления аналитиков об оперативном окружении украинских сил в Успеновке.