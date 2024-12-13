Росія захопила частину Торецька і Курахового, а також підступає до Покровська і Куп'янська. У Михайла Драпатого спитали, як можна "загасити цю пожежу" на фронті, передає 24 Канал.

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Як зупинити наступ росіян на Сході

За словами командувача Сухопутних військ, аби змінити несприятливу для України ситуацію на фронті передусім потрібно зосередити всі зусилля на основних напрямках, де є загрози втрат.

Також Драпатий допустив потребу у перерозподілі сил і засобів. Він наголосив, що треба діяти із розрахунку не на те, що буде завтра.

Ми повинні трохи стратегічніше дивитися – що буде через місяць, через два, через півроку. Закладати, перезавантажувати систему підготовки, щоб бути готовими до всіх викликів,

– заявив генерал.

Драпатий висловив сумнів, що просування росіян зупиниться на Кураховому.

Він зауважив, що на місцях командування краще може оцінити загрози і рішення, які необхідно ухвалити.

"Я впевнений у тому, що керівництво ЗСУ зараз робить все для стабілізації ситуації і обстановки, щоб не допустити подальшого просування ворога", – додав командувач.

До слова, у ЗСУ спростували заяви аналітиків про оперативне оточення українських сил в Успенівці.