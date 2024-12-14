Росіяни, на жаль, мають просування у Кураховому. Загарбники опинилися вже у центрі міста. Вони публікують кадри, на яких ганчірка країни-агресорка майорить на будівлі міськради, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Ситуація у районі Куп'янська загострюється

Упродовж останніх місяців окупанти посилили атаки на Куп'янському напрямку. Ворог мріє про повторне захоплення цього міста. Задля цього він двічі форсував річку Оскіл і зумів створити два плацдарми на її західному березі. Перший – у районі Новомлинська. Його утримувати противнику довго не судилося. Сили оборони вибили звідти ворожі сили.

Щодо другого плацдарму у районі Масютівки, то тут обстановка ускладнюється. Росіяни наразі не лише утримують його, але й розширюють. Аналітики зазначають, що він поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній.

З кінця листопада противник продовжує насичувати район піхотою, закріплятися і докладати зусиль, щоб втримати зайняту місцевість. Крім цього, ворог не зупиняється і продовжує свій рух в селище Дворічна, де має постійно просування і потроху займає населений пункт.

Ворог просунувся біля Дворічної: дивіться на карті

Зверніть увагу! Естонська розвідка тим часом повідомляє про нібито успіх ЗСУ на Куп'янському напрямку. Зазначається, що буцімто українським військовим вдалося зачистити два плацдарми.

Невтішна ситуація і в районі інших населених пунктах на Куп'янському напрямку. Так, росіяни мають просування у районі Лозової.

Противник має успіх біля Лозової: дивіться на карті

Deep State уточнили обстановку у районі східніше Кругляківки: дивіться на карті

Сили оборони мужньо тримають оборону Покровська

Не полишають загарбники спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та на його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших.

Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська.

Українські захисники вибили окупантів у районі Піщаного: дивіться на карті

До слова, у розвідці Естонії заявили, що росіянам не вдалося досягти бажаного прориву на Покровському напрямку.