Перше форсування Осколу сталося 24 листопада південніше села Новомлинськ Куп'янського району. Ворог зайняв позиції однієї з наших бригад на західному березі річки. Це означає активізацію артилерійського та мінометного вогню. 24 Канал розкаже деталі з посиланням на Deep State.

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Що відомо про друге форсування Осколу

Вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл утворився біля Масютівки. Окупанти намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська противник спробував вийти на Фиголівку, але зазнав невдачі. Поки ситуація складна, Сили Оборони України намагаються її стабілізувати,

– мовиться в повідомленні.

Де росіяни вдруге форсували Оскіл на човнах: показуємо на карті

У вечірньому зведенні Генштабу на 22:00 30 листопада про ситуацію на Харківщині розповіли так: "На Харківському напрямку агресор дев'ять разів атакував неподалік Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, одне боєзіткнення триває до цього часу. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового".