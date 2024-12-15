Россияне ударили по Украине 2 ракетами, 53 КАБами, 606 дронами-камикадзе, а еще более 3400 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте