Россияне ударили по Украине 2 ракетами, 53 КАБами, 606 дронами-камикадзе, а еще более 3400 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. 9 атак уже отбито, еще одна продолжается.
- Российская армия наступала на Купянском направлении возле Загрызово и Лозовой. Там 3 боя уже закончились, еще один продолжается.
- На Лиманском направлении было 18 штурмов вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. ВСУ остановили 15 вражеских атак, но до сих пор продолжаются 3 боестолкновения.
- Еще 33 атаки было на Северском направлении у Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Там до сих пор идут бои на 17 локациях.
- На Краматорском направлении россияне 3 раза атаковали вблизи Часового Яра и Ступочек. К счастью, все их попытки продвинуться закончились безуспешно.
- На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации было осуществлено 11 штурмовых действий у Торецка и Щербиновки. Там отбито 7 атак, еще 4 – продолжается.
- 27 раз россияне атаковали на Покровском направлении возле Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. ВСУ отбили 16 атак, но до сих пор продолжаются 11 боевых столкновений.
- На Кураховском направлении враг совершил 31 атаку возле Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. Сейчас удалось отбить 23 из них, остальные – продолжаются.
- На Времовском направлении идут бои у Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. Также ВСУ отбили 23 штурма вблизи Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки.
- Были у россиян 3 безуспешные атаки на Приднепровском направлении.
- У Курской области Силы обороны отбили 26 российских штурмов, атаки продолжаются.