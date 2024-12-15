Росіяни вдарили по Україні 2 ракетами, 53 КАБами, 606 дронами-камікадзе, а ще понад 3400 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. 9 атак уже відбито, ще одна триває.
- Російська армія наступала на Куп'янському напрямку біля Загризового та Лозової. Там 3 бої уже закінчилися, ще один триває.
- На Лиманському напрямку було 18 штурмів поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. ЗСУ зупинили 15 ворожих атак, але досі тривають 3 боєзіткнення.
- Ще 33 атаки було на Сіверському напрямку біля Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Там досі йдуть бої на 17 локаціях.
- На Краматорському напрямку росіяни 3 рази атакували поблизу Часового Яру та Ступочок. На щастя, усі їхні спроби просунутися закінчилися безуспішно.
- На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації було здійснено 11 штурмових дій біля Торецька та Щербинівки. Там відбито 7 атак, ще 4 – триває.
- 27 разів росіяни атакували на Покровському напрямку біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. ЗСУ відбили 16 атак, але досі тривають 11 бойових зіткнень.
- На Курахівському напрямку ворог здійснив 31 атаку біля Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. Наразі вдалося відбити 23 із них, решта – триває.
- На Времівському напрямку йдуть бої біля Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки та Макарівки. Також ЗСУ відбили 23 штурми поблизу Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки.
- Були у росіян 3 безуспішні атаки на Придніпровському напрямку.
- У Курській області Сили оборони відбили 26 російських штурмів, атаки тривають.