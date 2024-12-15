Росіяни прагнуть за будь-яку ціну заволодіти містом та проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Які дії росіян свідчать про критичну ситуацію на Курахівському напрямку

Що відомо про російські ДРГ на Курахівському напрямку

Російська армія намагається захопити дорожню розв'язку та квартал багатоквартирної забудови в південній частині міста.

З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи,

– кажуть в Генштабі.

Уже зафіксовані випадки використання диверсійно-розвідувальних груп під виглядом цивільних осіб. Наразі українські Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, щоб запобігти таким діям окупантів.

За даними Генштабу, командування приймає всі необхідні рішення з урахуванням складності ситуації. Там зазначають, що Росія поширює спотворену інформацію щодо подій у Кураховому та закликають українців дотримуватися інформаційної гігієни.