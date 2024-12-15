Таку думку висловив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зазначивши, що просування ворога у Донецькій області триває. Це вимагає радикальних рішень від українського командування.

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Просування ворога триває

Лакійчук наголосив, що попри великі втрати, ворог досягає своїх цілей. Його просування відбувається через:

перевагу у живій силі, адже росіяни концентрують сили на напрямках головних ударів;

використання слабих місць українських сил, недостатньої щільності нашої оборони;

перевагу у вогневих засобах, особливо щодо ударів з повітря.

Просування ворога триває. На Покровському напрямку ситуація небезпечна. А от південніше – на Курахівській ділянці ситуація критична і вже не перший день,

– підкреслив він.

Це вимагає, за словами Лакійчука, від українського командування важких радикальних рішень, і їх вже потрібно ухвалювати, тому що кожен день зволікання грає не на нашу користь.

Дуже важка ситуація безпосередньо в Кураховому, де ворог веде бої. Він вже захопив дамбу Курахівського водосховища. Відхід на північ заблокований, можемо рухатись тільки на захід,

– пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Також, за його словами, на півночі від Курахівського водосховища утворилась "кишеня". Якщо два тижні тому, після приїзду Головнокомандувача Олександра Сирського, прорив росіян вдалося локалізувати, то після тої невдачі вони відновилися і продовжують тиснути.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться карту

Про критичність ситуація на Курахівському напрямку свідчать навіть дії противника. Два тижні тому тут був пік боєзіткнень порівняно з Покровським напрямком. Потім біля Покровська знову стало більше боїв. Росіяни почали частково переміщувати туди оперативні резерви.

Це означає, що росіяни вважають, що на Курахівському напрямку завдання буде виконане наявним ресурсом, який вони там мають – без застосування додаткових сил. Тому ворог і перекидає сили на Покровськ,

– зауважив він.

Росіяни ще 1 – 2 місяці тому завдавали ударів на напрямку Покровськ – Мирноград, а зараз здійснюють обхоплювальну операцію з півдня, і вона, на думку Павла Лакійчука, стала певною несподіванкою для українського командування.

Проте там не все втрачено. Є серйозні можливості стримати ворога на цій ділянці, хоча, звісно, уже росіяни наближаються до міста, і воно вже перетворилось на поле бою,

– резюмував він.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан розповыв про завдання росіян на Донеччини. Вони хочуть вирівняти фронт по північно-західній лінії, а саме "зрізати" трикутник Покровськ – Курахове – Велика Новосілка. Якщо ворог не досягне цієї мети, то ЗСУ зможуть розвинути свої контрнаступальні дії та зрізати 2 російські вклинення за зиму.