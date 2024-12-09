Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.

До теми ЗСУ відновили позиції біля Великої Новосілки, росіяни просунулися до 3 міст: огляд і карти ISW

Яка ситуація на фронті зараз

Противник продовжує активні наступальні дії на Сході. Зокрема, ворог продовжує штурмувати на Покровському та Курахівському напрямках, де, на жаль, має просування.

Так, протягом доби противник наступав у Кураховому на Донеччині. Як повідомили аналітики DeepState, ворог має просування у місті.

Бої за Курахове: дивіться на карті

Також окупанти просунулися в населеному пункті Трудове.

Ворог атакує Трудове: дивіться на карті

Продовжує активні наступальні дії ворог і на Покровському напрямку. Так, окупанти мали просування біля населених пунктів Шевченко та Новий Труд.

Росіяни наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті

Не полишає атак російська армія і в районі населеного пункту Пушкіне. На жаль, на цій ділянці окупанти також мали просування.

Ворог просувається біля Пушкіного: дивіться на карті

До слова, у вечірньому зведенні 8 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на фронті сталося 178 бойових зіткнень, більшість з яких на Курахівському та Покровському напрямках. Також ворог продовжує активно атакувати позиції ЗСУ на Времівському напрямку.

Російські загарбники, загалом, наступають на всій лінії розмежування. Також противник намагається вибити ЗСУ й на території Курської області.

Аналітики ISW додають, що Сили оборони України не лише стримують російську навалу та дають відсіч ворогу, але й відбивають позиції. Зокрема, ЗСУ просунулися в Курській області. Наші захисники мали успіх відразу в кількох населених пунктах на північний схід від Суджі.

Також українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Великої Новосілки на Времівському напрямку. Однак ситуація продовжує загострюватися, адже ворог відразу починає будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплятися. Аналітики DeepState раніше повідомляли, що на цій ділянці фронту ворог відразу перекидає піхоту, яка беззупинно продовжує штурмувати позиції Сил оборони.