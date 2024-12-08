Окрім того, країна-агресорка здійснила 12 авіаційних ударів із застосуванням 24 КАБів, атакувала 444 дронами-камікадзе та здійснили понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях української армії і населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку Росія 4 рази безуспішно атакувала оборонні рубежі ЗСУ біля Вовчанська, Липців та Високої Яруги.
- На Куп'янському напрямку ворог 8 разів штурмував поблизу Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Відбито 6 атак, ще 2 – тривають.
- Ще 28 разів окупанти атакували позиції ЗСУ на Лиманському напрямку біля Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. 3 боєзіткнення тривають досі.
- На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 3 наступальні дії російської армії біля населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.
- Біля Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки на Торецькому напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ 8 разів.
- Від початку доби 8 грудня на Покровському напрямку окупанти 53 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Там досі тривають 4 атаки.
- На Курахівському напрямку Росія 40 разів атакувала позиції Сил оборони поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Там зупинено 36 наступальних дій, ще 4 атаки тривають дотепер.
- На Времівському напрямку росіяни здійснили 19 наступальних дій біля Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.
- Один штурм було відбито на Оріхівському напрямку поблизу Нестерянки.
- 4 рази на Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі ЗСУ.
- На Гуляйпільському та Сіверському напрямках активних дій противник не проводив.