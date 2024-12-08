Окрім того, країна-агресорка здійснила 12 авіаційних ударів із застосуванням 24 КАБів, атакувала 444 дронами-камікадзе та здійснили понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях української армії і населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті