Зараз у Курській області йдуть успішні бої українських військових. Про це в щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, яке їхнє головне завдання на території ворога.

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Успіхи ЗСУ на Курщині

Сили оборони просунулися на захід від Суджі. Фактично мовиться про вихід до траси на Льгов. Саме в цьому районі, нашим військовим, найпевніше, вдалося взяти під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину.

Росіяни зараз в основному намагаються з північного заходу перерізати основну трасу, яка живить наше північне угруповання, намагаючись вийти в районі Зеленого Шляху. Але вони вже не вперше потрапляють на "дорогу смерті". Разом з тим наші військові далі рухаються у бік Льгова,

– пояснив Роман Світан.

Де розташований Льгов: дивіться на карті

За словами військового експерта, в українських військових є завдання взяти під контроль лівий берег Сейму. Це важливо для того, аби створити певну зону безпеки. Також одним з головних завдань Сил оборони є змусити російське командування перекинути туди війська зі східного фронту в Україні.

"Такий рух ми зараз бачимо. Росіяни намагаються заходити з боку Снагості, з південного заходу, тобто намагаються там рухатись завдяки перепадам висот. По Курському напрямку у нас зараз йдуть успішні бойові дії", – наголосив полковник запасу.

Зустріч Зеленського, Трампа та Макрона

У суботу 8 грудня у Парижі відбулося відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері. На відкриття приїхало близько 50 світових лідерів. Серед них був новообраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Вони разом із Еммануелем Макроном провели тристоронню зустріч.

Сам контакт є дуже позитивним. Макрон – це один із наших друзів, який організував зустріч на своїй базі. Я не думаю, що там обговорювали якісь серйозні питання, але сам факт зустрічі і поваги до України – це дуже важливо,

– зазначив Світан.

Ймовірно, якби у Трампа було негативне ставлення до України, то такої зустрічі не відбулося. До слова, зауважимо, що на тристоронній зустрічі наполіг саме президент Франції Еммануель Макрон

Якщо ж за підсумками зустрічі таки підіймалися важливі теми й обговорювалися певні рішення, то їх, безумовно, можна буде прослідкувати у нових заяв та діях як лідера США, так і лідера Франції.

"Зараз потрібно дуже скрупульозно підходити до стосунків з майбутньою трампівською командою. А якщо й налагоджувати певні контакти, то тільки з Трампом, бо він звик ухвалювати рішення сам", – додав Світан.