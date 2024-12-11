Через це доводиться приймати непрості рішення, щоб давати відсіч противнику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського.

Важливо На трьох напрямках на Сході наступає 150 тисяч росіян, – Волошин

Сирський зробив заяву після поїздки на Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ працював на Покровському напрямку та особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Нині на цій ділянці фронту тривають запеклі бої з силами ворога, які переважають в особовому складі.

За словами Сирського, через постійні атаки ворога доводиться приймати нестандартні рішення. Він наголосив, що бої мають дуже жорстокий характер, адже російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 16:00 на Покровському напрямку відбулося 28 атак. 12 з них відбили, інші бойові зіткнення тривають.

Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів,

– повідомив Сирський.

Водночас українські захисники проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат. Сирський наголосив, що в таких умовах жорстоких боїв головним завданням ЗСУ є забезпечення підрозділів достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

У підсумку головком ЗСУ додав, що також вислухав проблеми, з якими стикаються українські воїни, та дав відповідні розпорядження для їхнього вирішення.