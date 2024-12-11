Из-за этого приходится принимать непростые решения, чтобы давать отпор противнику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Александра Сырского.

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Сырский сделал заявление после поездки на Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ работал на Покровском направлении и лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. Сейчас на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои с силами врага, которые преобладают в личном составе.

По словам Сырского, из-за постоянных атак врага приходится принимать нестандартные решения. Он отметил, что бои имеют очень жестокий характер, ведь российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 16:00 на Покровском направлении произошло 28 атак. 12 из них отбили, другие боевые столкновения продолжаются.

Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов,

– сообщил Сырский.

В то же время украинские защитники проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери. Сырский отметил, что в таких условиях жестоких боев главной задачей ВСУ является обеспечение подразделений достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

В итоге главком ВСУ добавил, что также выслушал проблемы, с которыми сталкиваются украинские воины, и дал соответствующие распоряжения для их решения.